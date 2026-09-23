The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка
EP популярной американской рок-группы The Flamin Groovies. Материал впервые будет выпущен на виниле. Лимитированное издание на 10 пластинке, эксклюзивно для Record Store Day 2021.. Рок-группа из Сан-Франциско, The Flamin Groovies, переехала в Великобританию в 1972 году, где они подписали контракт с United Artists. В течение года они записали «The Rockfield Recordings» с британским продюсером Дэйвом Эдмондсом в студии Rockfield в Уэльсе. Впервые все их записи 1972 года для United Artists будут выпущены на виниле, при том что ранее они были доступны только на компакт-диске «A Bucket of Brains» в 1995 году. 10-дюймовая пластинка включает в себя как оригинальный микс, так и ремикс 1995 года, на оригинальной скорости, их шедевра Shake Some Action. Издание ограничено тиражом 6500 копий.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка