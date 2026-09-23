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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка

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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка - фото 1
Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Lindsey Buckingham
Альбом (сингл)
Lindsey Buckingham
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка - фото 1
  • Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842902]
Исполнитель
Lindsey Buckingham
Альбом (сингл)
Lindsey Buckingham
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка

Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842902]
Исполнитель
Lindsey Buckingham
Альбом (сингл)
Lindsey Buckingham
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (0603497842902) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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