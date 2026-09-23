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Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка

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Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 1
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 2
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 3
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 4
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 5
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 6
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
All I Need
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 1
  • Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 2
  • Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 3
  • Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 4
  • Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 5
  • Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 6
  • Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398629476]
Тип издания
10 дюймов
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
All I Need
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка

Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398629476]
Тип издания
10 дюймов
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
All I Need
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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