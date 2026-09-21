Various Artists - Everlasting Love Songs (5711053020451) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Everlasting Love Songs (5711053020451) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cole, Nat King - Unforgettable, Sinatra, Frank - Three Coins in the Fountain, Bennett, Tony - (I Left My Heart) in San Francisco, Williams, Danny - Moon River, Monro, Matt - Portrait of My Love Teddy Bears, the - to Know Him is to Love Him, Gladys Knight &amp; the Pips - Every Beat of My Heart, Vinton, Bobby - Roses Are Red, Charles, Ray - I Cant Stop Loving You, Cooke, Sam - Cupid, Orbison, Roy - Dream Baby, Platters, Roy - Only You, Valance, Ricky - Tell Laura I Love Her, Martin, Dean - Under the Bridges of Paris, Presley, Elvis - Cant Help Falling in Love
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