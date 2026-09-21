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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
есть
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697777
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер, часы, быстрый старт, внутреннее освещение
Страна производства
Германия
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
есть
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х40
Вес, кг.
15

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL 523MB3 в корпусе черного цвета оборудована камерой объемом 20 л, сенсорным блоком управления и цифровым экраном. Внутри есть LED-подсветка. Передняя панель сделана из стекла и металла, внутренние стенки — из нержавеющей стали. Диаметр поворотного стола — 27 см. С помощью клавиши «Избранное» можно сохранить личные настройки. В эту модель заложено четыре режима разморозки и три — автоподогрева, есть встроенные часы. По окончании цикла раздается звуковой сигнал

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер, часы, быстрый старт, внутреннее освещение
Страна производства
Германия
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
есть
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL 523MB3 в корпусе черного цвета оборудована камерой объемом 20 л, сенсорным блоком управления и цифровым экраном. Внутри есть LED-подсветка. Передняя панель сделана из стекла и металла, внутренние стенки — из нержавеющей стали. Диаметр поворотного стола — 27 см. С помощью клавиши «Избранное» можно сохранить личные настройки. В эту модель заложено четыре режима разморозки и три — автоподогрева, есть встроенные часы. По окончании цикла раздается звуковой сигнал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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