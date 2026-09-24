Top.Mail.Ru
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 1
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 2
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 3
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 4
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
3
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
3
Высота, см
38
Ширина, см
17.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х18х1
Вес, г.
800

Описание товара Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113)

Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-3 3 л, с фибергласовым удлинителем 425113 используется для ухода за домашними и садовыми растениями. Для удобного использования предусмотрен ремень для переноски. Имеет регулируемое сопло.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
3
Высота, см
38
Ширина, см
17.5
Страна производитель
Россия
Описание
Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-3 3 л, с фибергласовым удлинителем 425113 используется для ухода за домашними и садовыми растениями. Для удобного использования предусмотрен ремень для переноски. Имеет регулируемое сопло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1010 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...