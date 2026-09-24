Top.Mail.Ru
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 1
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 2
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 3
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 4
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 5
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 6
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 7
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 8
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 9
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
5
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 5
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 6
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 7
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 8
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 9
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115)
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
44
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х18х18
Вес, кг.
1.47

Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115)

Описание опрыскивателя Grinda: Опрыскиватель Grinda — это надежный и удобный инструмент для обработки растений, помогающий эффективно ухаживать за садом или огородом. Спроектированный с ранцевой конструкцией, он обеспечивает комфортное ношение и использование на протяжении долгих часов работы. Благодаря своей легковесности (всего 1,3 кг) и компактным размерам (высота 44 см и ширина 18 см), опрыскиватель не доставляет лишнего дискомфорта в процессе эксплуатации. Опрыскиватель Grinda оснащен баком объемом 5 литров, что позволяет покрывать значительные площади растений за одно наполнение. Это делает его отличным выбором для средних и больших садоводов, стремящихся к качественной обработке своих насаждений. Производится данное устройство в Китае, под брендом Grinda, который известен своим качеством и надежностью. Опрыскиватель Grinda станет незаменимым помощником для использования в сельском хозяйстве, садоводстве или на даче, позволяя с легкостью и эффективностью решать все задачи по уходу за растениями.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
44
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Описание опрыскивателя Grinda: Опрыскиватель Grinda — это надежный и удобный инструмент для обработки растений, помогающий эффективно ухаживать за садом или огородом. Спроектированный с ранцевой конструкцией, он обеспечивает комфортное ношение и использование на протяжении долгих часов работы. Благодаря своей легковесности (всего 1,3 кг) и компактным размерам (высота 44 см и ширина 18 см), опрыскиватель не доставляет лишнего дискомфорта в процессе эксплуатации. Опрыскиватель Grinda оснащен баком объемом 5 литров, что позволяет покрывать значительные площади растений за одно наполнение. Это делает его отличным выбором для средних и больших садоводов, стремящихся к качественной обработке своих насаждений. Производится данное устройство в Китае, под брендом Grinda, который известен своим качеством и надежностью. Опрыскиватель Grinda станет незаменимым помощником для использования в сельском хозяйстве, садоводстве или на даче, позволяя с легкостью и эффективностью решать все задачи по уходу за растениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115) - этот товар вы можете купить по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...