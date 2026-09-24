Top.Mail.Ru
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 1
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 2
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 3
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 4
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 5
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
7
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 5
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117)
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
7
Высота, см
47.5
Ширина, см
18
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
48х18х1
Вес, кг.
1.12

Описание товара Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117)

Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-7 7 л, с фибергласовым удлинителем 425117 используется для работ по защите садовых или домашних растений. Имеется клапан сброса давления и регулируемое сопло. Данный опрыскиватель на 8 литров можно использовать для дезинфекции помещений.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
7
Высота, см
47.5
Ширина, см
18
Страна производитель
Россия
Описание
Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-7 7 л, с фибергласовым удлинителем 425117 используется для работ по защите садовых или домашних растений. Имеется клапан сброса давления и регулируемое сопло. Данный опрыскиватель на 8 литров можно использовать для дезинфекции помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...