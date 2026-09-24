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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113)

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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 1
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 2
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 3
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 4
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
3
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697026
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113)
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
3
Высота, см
37
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х19
Вес, кг.
1.11

Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113)

Переносной опрыскиватель GRINDA TS-3 3 л 8-425113_z02 представляет собой многофункциональный агрегат. Может использоваться для борьбы с насекомыми-вредителями, орошения растений, профилактики болезней у домашних птиц. Широкая горловина обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Прочный бак устойчив к механическим повреждениям. Предусмотрен клапан для сброса давления.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
3
Высота, см
37
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Переносной опрыскиватель GRINDA TS-3 3 л 8-425113_z02 представляет собой многофункциональный агрегат. Может использоваться для борьбы с насекомыми-вредителями, орошения растений, профилактики болезней у домашних птиц. Широкая горловина обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Прочный бак устойчив к механическим повреждениям. Предусмотрен клапан для сброса давления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425113) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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