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Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115)

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Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) - фото 1
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) - фото 2
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115)
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
18.8
Ширина, см
40
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х19х1
Вес, г.
950

Описание товара Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115)

Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-5 5 л, с фибергласовым удлинителем 425115 помогает защищать растения от вредителей и болезней. Удлинитель выполнен из алюминия, что гарантирует долгий срок службы. Для удобного использования имеется ремень для переноски.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
18.8
Ширина, см
40
Страна производитель
Россия
Описание
Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-5 5 л, с фибергласовым удлинителем 425115 помогает защищать растения от вредителей и болезней. Удлинитель выполнен из алюминия, что гарантирует долгий срок службы. Для удобного использования имеется ремень для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен, (425115) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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