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Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64750) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64750)

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Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 1
Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
нет
Объём бака для раствора, л
7
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 1
  • Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64750)
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
нет
Объём бака для раствора, л
7
Высота, см
42
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х19
Вес, кг.
2

Описание товара Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64750)

Ручной опрыскиватель Palisad 64750 с баком объемом 7 л, с насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для ухода за растениями на грядках, клумбах и в теплицах. Устройство предназначено для распыления пестицидов и внесения удобрений. Подача жидкости контролируется при помощи регулируемой распыляющей головки. Ремень для ношения на плече позволяет освободить руки для более комфортной работы.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64750)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Ранцевая конструкция
нет
Объём бака для раствора, л
7
Высота, см
42
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель Palisad 64750 с баком объемом 7 л, с насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для ухода за растениями на грядках, клумбах и в теплицах. Устройство предназначено для распыления пестицидов и внесения удобрений. Подача жидкости контролируется при помощи регулируемой распыляющей головки. Ремень для ношения на плече позволяет освободить руки для более комфортной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64750) - этот товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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