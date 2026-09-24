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Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1)

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Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
1
Расход жидкости, л/мин
1
  • Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 270 руб.  1 900 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697009
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1)
1 270 руб. -33%
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Объём бака для раствора, л
1
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
16
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х12
Вес, г.
400

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1)

Аккумуляторный опрыскиватель подходит для ухода за растениями, для уборки и обработки помещений. За счет встроенного насоса, давление создается одним нажатием кнопки - нет необходимости в ручном подкачивании.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Германия
Объём бака для раствора, л
1
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
16
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель подходит для ухода за растениями, для уборки и обработки помещений. За счет встроенного насоса, давление создается одним нажатием кнопки - нет необходимости в ручном подкачивании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1) - купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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