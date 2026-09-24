Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%1 310 руб. 1 680 руб.
В наличии
Код товара: 697025
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1 310 руб. -22%
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
10
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
62
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х19х19
Вес, кг.
1.91
Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119)
Опрыскиватель переносной GRINDA 8-425119 предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней. Опрыскиватели GRINDA - это незаменимый помощник, который сделает Ваш уход за растениями ещё более простым и эффективным.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
10
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
62
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Опрыскиватель переносной GRINDA 8-425119 предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней. Опрыскиватели GRINDA - это незаменимый помощник, который сделает Ваш уход за растениями ещё более простым и эффективным.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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