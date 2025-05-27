Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745)
Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64745 вместительностью 5 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Бак отличается повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Опрыскиватель можно повесить на плечо, освободив руки для более комфортной работы.
Преимущества
- Контроль напора подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
- Простая подготовка к работе — благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
- Устойчивость — опрыскиватель не опрокидывается, если его поставить на землю.
- Возможность непрерывного распыления — специальный фиксатор удерживает курок в нажатом положении.
- Безопасная эксплуатация — автоматический предохранительный клапан предотвращает образование избыточного давления.
- Защита от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
- Отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
- Удобная транспортировка — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 111 руб.270 руб. в СплитОпрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитОпрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен,...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитОпрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропиле...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитШтанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64753, универса...
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 900 руб.318 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1)
-
В наличииЦена 1 310 руб. 1 680 руб.328 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, ...
-
В наличииЦена 1 410 руб. 1 820 руб.353 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2)
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитОпрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удл...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш)
Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64745 вместительностью 5 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Бак отличается повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Опрыскиватель можно повесить на плечо, освободив руки для более комфортной работы.
Преимущества
- Контроль напора подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
- Простая подготовка к работе — благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
- Устойчивость — опрыскиватель не опрокидывается, если его поставить на землю.
- Возможность непрерывного распыления — специальный фиксатор удерживает курок в нажатом положении.
- Безопасная эксплуатация — автоматический предохранительный клапан предотвращает образование избыточного давления.
- Защита от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
- Отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
- Удобная транспортировка — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот опрыскиватель и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Заказал, привезли быстро. Опрыскиватель качественный, соответствует фото и описанию. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
качественный, хороший товар. Работать одно удовольствие им
Достоинства:
Комментарий:
опрыскиватель неплохой, удочка, при соединении кривая, . выровнять опасаюсь, может сломаться
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена-качество на высоте. Опрыскиватель полностью оправдал ожидания. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
классная штука, тесть оценил
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Достоинства:
Комментарий:
отличный опрыскиватель работает хорошо нигде не травит и не капает
Достоинства:
Комментарий:
пока все хорошо, удобный. накачивается быстро, распыляет замечательно.ручка длинная
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный товар. Сама ещё не пользовалась.
Достоинства:
Комментарий:
Получил в ПВЗ хорошо упакованы в полной комплектации. говорить о качестве пока рано, полагаю,что это можно будет сделать,хотя бы,после 3 месяцев эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
все прекрасно.Упакован хорошо,собирается легко,пластик плотный.В процессе эксплуатации никаких дефектов не выявлено.Конечно распыление душем не очень дальнобойное,струей бьет метра на полтора - два. Удочка достаточно длинная,шланг гибкий,на заборной трубке фильтр от примесей.Давление держит средне,но я работала в режиме непрерывного распыления,это очень удобно.Есть тонкости,чтобы вынуть весь насос,нужно выступом на ручке поршня попасть в имеющийся паз,закрепить,и только потом выкручивать.Если выкрутить только поршень,поворачивая пробку,колба поршня останется внутри.Выкручивать против часовой стрелки. В общем,вполне достойный опрыскиватель,легкий и симпатичный.
Достоинства:
Комментарий:
В деле еще не опробовал, так вроде все целое, одно уплотнительное колечко на удочке растресканное, за это снимаю одну звезду.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший опрыскиватель. Беру уже второй раз такой же. Удобно заливать жидкости, горловина в виде воронки. Первый не уберёг, зимой жидкость не слил до конца, дно рвануло. Пробовал запаять, но давление разрывает со временем платку.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в коробке всё аккуратно упаковано. Брали в подарок, как работает пока не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
отличный опрыскиватель, технологичный, удобный, мне и мужу очень понравился, к покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Объем небольшой, поэтому не устаю. Распиливает любой раствор, расход нормальный, вовремя работы проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
Теперь процесс опрыскивания превратился не в физический труд, а приятную прогулку. Все просто и легко. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Никаких нареканий, только положительные эмоции.
Достоинства:
Комментарий:
для ХМ-ки самое то! все детали пластиковые! баллон крепкий, воздух нигде не травит. сеточка на заборной трубке.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный для обработки растений на участке. Емкость бака 5литров не тяжелый, и вполне хватает для небольшого участка.
Достоинства:
Комментарий:
Большой напор. Мягкая резина на шланге, гнется в любую сторону, при этом резина плотная, перегибов нет, следить каждый раз за шлангом не обязательно.Распыляет равномерно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой, цена оправдывает качество
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в идеальном состоянии, абсолютно соответствует описанию. Очень доволен покупкой, советую всем
Достоинства:
Комментарий:
Удачная модель, обьем то что нужно и расход не быстрый, работать удобно цена выгодная
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации показал себя хорошо. Ценник устроил. Опрыскиваю им растения от вредителей, носить удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в целости и сохранности, работает отлично. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Искал именно такой опрыскиватель, и нашел его здесь. Отлично справляется со своими задачами, никаких нареканий. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный опрыскиватель, обьем самый оптимальный. Работать легко и быстро им. Цена очень хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, качество на высоте. Доставка быстрая, упаковка надежная. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купил по рекомендации, и ни разу не пожалел. Удобный, качественный и надежный. Обязательно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный, добротно сделан. Опрыскивает очень быстро, только успевай подносить. Очень удобный опрыскиватель. Жена давно хотела.
Достоинства:
Комментарий:
По цене и качеству этот опрыскиватель один из лучших! Пользуюсь ежедневно, никаких проблем. Доставка тоже порадовала - быстро и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная вещь для сада и огорода. Опрыскивать можно всё, удобно и выгодно, качество хорошее. Низкая цена со скидками,в комплекте всë есть.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выручил. Удобно опрыскивать высокие деревья и кустарники.Отработал сезон без нареканий. Оптимальная цена по сравнению с аналогичными опрыскивателями.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, но проверить работу не могу, т.к крышка закручена так, что ее невозможно открутить. Как это сделать неизвестно. Надеюсь грубая мужская сила поможет.
Достоинства:
Комментарий:
Решил брать небольшой, чтобы удобно и легко было работать, справляется отлично. Качество и функциональность хорошая.
Отзывы о товаре Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745)
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот опрыскиватель и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Заказал, привезли быстро. Опрыскиватель качественный, соответствует фото и описанию. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
качественный, хороший товар. Работать одно удовольствие им
Достоинства:
Комментарий:
опрыскиватель неплохой, удочка, при соединении кривая, . выровнять опасаюсь, может сломаться
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена-качество на высоте. Опрыскиватель полностью оправдал ожидания. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
классная штука, тесть оценил
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Достоинства:
Комментарий:
отличный опрыскиватель работает хорошо нигде не травит и не капает
Достоинства:
Комментарий:
пока все хорошо, удобный. накачивается быстро, распыляет замечательно.ручка длинная
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный товар. Сама ещё не пользовалась.
Достоинства:
Комментарий:
Получил в ПВЗ хорошо упакованы в полной комплектации. говорить о качестве пока рано, полагаю,что это можно будет сделать,хотя бы,после 3 месяцев эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
все прекрасно.Упакован хорошо,собирается легко,пластик плотный.В процессе эксплуатации никаких дефектов не выявлено.Конечно распыление душем не очень дальнобойное,струей бьет метра на полтора - два. Удочка достаточно длинная,шланг гибкий,на заборной трубке фильтр от примесей.Давление держит средне,но я работала в режиме непрерывного распыления,это очень удобно.Есть тонкости,чтобы вынуть весь насос,нужно выступом на ручке поршня попасть в имеющийся паз,закрепить,и только потом выкручивать.Если выкрутить только поршень,поворачивая пробку,колба поршня останется внутри.Выкручивать против часовой стрелки. В общем,вполне достойный опрыскиватель,легкий и симпатичный.
Достоинства:
Комментарий:
В деле еще не опробовал, так вроде все целое, одно уплотнительное колечко на удочке растресканное, за это снимаю одну звезду.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший опрыскиватель. Беру уже второй раз такой же. Удобно заливать жидкости, горловина в виде воронки. Первый не уберёг, зимой жидкость не слил до конца, дно рвануло. Пробовал запаять, но давление разрывает со временем платку.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в коробке всё аккуратно упаковано. Брали в подарок, как работает пока не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
отличный опрыскиватель, технологичный, удобный, мне и мужу очень понравился, к покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Объем небольшой, поэтому не устаю. Распиливает любой раствор, расход нормальный, вовремя работы проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
Теперь процесс опрыскивания превратился не в физический труд, а приятную прогулку. Все просто и легко. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Никаких нареканий, только положительные эмоции.
Достоинства:
Комментарий:
для ХМ-ки самое то! все детали пластиковые! баллон крепкий, воздух нигде не травит. сеточка на заборной трубке.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный для обработки растений на участке. Емкость бака 5литров не тяжелый, и вполне хватает для небольшого участка.
Достоинства:
Комментарий:
Большой напор. Мягкая резина на шланге, гнется в любую сторону, при этом резина плотная, перегибов нет, следить каждый раз за шлангом не обязательно.Распыляет равномерно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой, цена оправдывает качество
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в идеальном состоянии, абсолютно соответствует описанию. Очень доволен покупкой, советую всем
Достоинства:
Комментарий:
Удачная модель, обьем то что нужно и расход не быстрый, работать удобно цена выгодная
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации показал себя хорошо. Ценник устроил. Опрыскиваю им растения от вредителей, носить удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в целости и сохранности, работает отлично. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Искал именно такой опрыскиватель, и нашел его здесь. Отлично справляется со своими задачами, никаких нареканий. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный опрыскиватель, обьем самый оптимальный. Работать легко и быстро им. Цена очень хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, качество на высоте. Доставка быстрая, упаковка надежная. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купил по рекомендации, и ни разу не пожалел. Удобный, качественный и надежный. Обязательно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный, добротно сделан. Опрыскивает очень быстро, только успевай подносить. Очень удобный опрыскиватель. Жена давно хотела.
Достоинства:
Комментарий:
По цене и качеству этот опрыскиватель один из лучших! Пользуюсь ежедневно, никаких проблем. Доставка тоже порадовала - быстро и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная вещь для сада и огорода. Опрыскивать можно всё, удобно и выгодно, качество хорошее. Низкая цена со скидками,в комплекте всë есть.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выручил. Удобно опрыскивать высокие деревья и кустарники.Отработал сезон без нареканий. Оптимальная цена по сравнению с аналогичными опрыскивателями.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, но проверить работу не могу, т.к крышка закручена так, что ее невозможно открутить. Как это сделать неизвестно. Надеюсь грубая мужская сила поможет.
Достоинства:
Комментарий:
Решил брать небольшой, чтобы удобно и легко было работать, справляется отлично. Качество и функциональность хорошая.