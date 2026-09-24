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Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка

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Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка - фото 1
Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка - фото 2
Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Буланова Татьяна
Альбом (сингл)
Камео
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка - фото 1
  • Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка - фото 2
  • Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Буланова Татьяна
Альбом (сингл)
Камео
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Камео, Магия, Сто шагов, Бонни и Клайд, Поезда, Зеркала (Лучами, огнями), Призрачный сон, Зима без снега, Эпицентр, Пыль в глаза, Хочу быть с тобой, Ранена, Трогательно, Северное сияние, Время, Финал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка

Татьяна Ивановна Буланова — российская певица. Известна своими сильными, меланхоличными романтическими балладами, запоминающимися электро-поп-битами и техно-ремиксами. В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.

Отзывы о товаре Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Буланова Татьяна
Альбом (сингл)
Камео
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Камео, Магия, Сто шагов, Бонни и Клайд, Поезда, Зеркала (Лучами, огнями), Призрачный сон, Зима без снега, Эпицентр, Пыль в глаза, Хочу быть с тобой, Ранена, Трогательно, Северное сияние, Время, Финал
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Татьяна Ивановна Буланова — российская певица. Известна своими сильными, меланхоличными романтическими балладами, запоминающимися электро-поп-битами и техно-ремиксами. В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Буланова Татьяна - Камео (4680068805487) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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