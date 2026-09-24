Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка
Альбом Леонида Агутина на цветном Виниле.. Альбом Леонида Агутина Дежа вю. Л.А.: я заранее очень благодарен той аудитории, которая полюбит мой новый альбом. Он. Я сейчас поступаю совершенно некоммерческим образом, - я говорю правду. Он сложноват. Он сложноват, но он красив. Я все-таки всегда считал, что набор нот нужен для физического ощущения красоты человеком. Для меня музыка, прежде всего, является носителем удовольствия. На этом диске слушатели, в первую очередь, получат по-прежнему качество. Сейчас, в принципе, пластинки можно записывать дома, на компьютере. Я по-прежнему делаю то, что дома записать нельзя. В альбом войдут двенадцать песен, среди которых будут уже известные широкой публике дуэты с Анжеликой Варум Я буду всегда с тобой и Если ты когда-нибудь меня простишь, а также дуэт, написанный и исполненный в соавторстве с Сосо Павлиашвили. В роли предвестника предстоящей англоязычной пластинки в альбом вошла, переведенная на русский язык, композиция Синей реки вода (автор слов Алекс Сино).
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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