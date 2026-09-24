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Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка

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Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 1
Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 2
Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 3
Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Дежа Вю
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 1
  • Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 2
  • Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 3
  • Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696125
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Загружаем...
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Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Дежа Вю
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Граница, Налило, На Семи Холмах, Последний День В Году, Это Будет Так Легко Я Буду Всегда С Тобой, Тот, Кто Ее Называет Холодной Зимой, Мамбо Футболистов, Дождь Надоел, Если Ты Когда-Нибудь Меня Простишь
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка

Альбом Леонида Агутина на цветном Виниле.. Альбом Леонида Агутина Дежа вю. Л.А.: я заранее очень благодарен той аудитории, которая полюбит мой новый альбом. Он. Я сейчас поступаю совершенно некоммерческим образом, - я говорю правду. Он сложноват. Он сложноват, но он красив. Я все-таки всегда считал, что набор нот нужен для физического ощущения красоты человеком. Для меня музыка, прежде всего, является носителем удовольствия. На этом диске слушатели, в первую очередь, получат по-прежнему качество. Сейчас, в принципе, пластинки можно записывать дома, на компьютере. Я по-прежнему делаю то, что дома записать нельзя. В альбом войдут двенадцать песен, среди которых будут уже известные широкой публике дуэты с Анжеликой Варум Я буду всегда с тобой и Если ты когда-нибудь меня простишь, а также дуэт, написанный и исполненный в соавторстве с Сосо Павлиашвили. В роли предвестника предстоящей англоязычной пластинки в альбом вошла, переведенная на русский язык, композиция Синей реки вода (автор слов Алекс Сино).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Дежа Вю
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Граница, Налило, На Семи Холмах, Последний День В Году, Это Будет Так Легко Я Буду Всегда С Тобой, Тот, Кто Ее Называет Холодной Зимой, Мамбо Футболистов, Дождь Надоел, Если Ты Когда-Нибудь Меня Простишь
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Леонида Агутина на цветном Виниле.. Альбом Леонида Агутина Дежа вю. Л.А.: я заранее очень благодарен той аудитории, которая полюбит мой новый альбом. Он. Я сейчас поступаю совершенно некоммерческим образом, - я говорю правду. Он сложноват. Он сложноват, но он красив. Я все-таки всегда считал, что набор нот нужен для физического ощущения красоты человеком. Для меня музыка, прежде всего, является носителем удовольствия. На этом диске слушатели, в первую очередь, получат по-прежнему качество. Сейчас, в принципе, пластинки можно записывать дома, на компьютере. Я по-прежнему делаю то, что дома записать нельзя. В альбом войдут двенадцать песен, среди которых будут уже известные широкой публике дуэты с Анжеликой Варум Я буду всегда с тобой и Если ты когда-нибудь меня простишь, а также дуэт, написанный и исполненный в соавторстве с Сосо Павлиашвили. В роли предвестника предстоящей англоязычной пластинки в альбом вошла, переведенная на русский язык, композиция Синей реки вода (автор слов Алекс Сино).


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Купить Агутин Леонид - Дежа Вю (Green) (4680068801601) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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