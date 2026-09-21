Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696094
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620032917471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Тело офигело, Одна, Ты знаешь, Лети, Лиза, Прохожий Этажи, Прекрасна, Пара, Моревнути, Новое небо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка
#НЕБЫ – этот излюбленный хэштег Ёлка использует в своих социальных сетях, размещая невероятные фотографии увиденного неба и высказывая под ними то, что в данный момент занимает её мысли и чувства. Мы редко поднимаем глаза наверх, редко останавливаемся в суете наших будней, редко замечаем всю красоту вокруг. Альбом собрал в себя самые разные чувства и мысли певицы – это и песни про яркие перемены в её судьбе, про любовь, про людей вокруг, счастье, окружающее нас и заставляющее улыбнуться, о доме, о городе, о небе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620032917471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Тело офигело, Одна, Ты знаешь, Лети, Лиза, Прохожий Этажи, Прекрасна, Пара, Моревнути, Новое небо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
#НЕБЫ – этот излюбленный хэштег Ёлка использует в своих социальных сетях, размещая невероятные фотографии увиденного неба и высказывая под ними то, что в данный момент занимает её мысли и чувства. Мы редко поднимаем глаза наверх, редко останавливаемся в суете наших будней, редко замечаем всю красоту вокруг. Альбом собрал в себя самые разные чувства и мысли певицы – это и песни про яркие перемены в её судьбе, про любовь, про людей вокруг, счастье, окружающее нас и заставляющее улыбнуться, о доме, о городе, о небе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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