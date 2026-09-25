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Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние, 735285

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Уценка
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Уценка
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 6
Уценка
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
  • Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 6
  • Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 780 руб.  4 090 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние
2 780 руб. -32%
4 090 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620032917471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Тело офигело, Одна, Ты знаешь, Лети, Лиза, Прохожий Этажи, Прекрасна, Пара, Моревнути, Новое небо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке

Отзывы о товаре Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620032917471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
небы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Тело офигело, Одна, Ты знаешь, Лети, Лиза, Прохожий Этажи, Прекрасна, Пара, Моревнути, Новое небо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Елка - #небы (4620032917471) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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