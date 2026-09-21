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БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка

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БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 1
БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 2
БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 3
БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Знак Огня
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 1
  • БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 2
  • БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 3
  • БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696055
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Знак Огня
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Альфа, Вон Вавилон, Баста Раста, Мое имя Пыль, Вечное возвращение Знак, Изумрудная песня, Масала доса, Хиханьки да хаханьки, Не судьба, Мой ясный свет, Поутру в поле, Ода
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БГ - Знак Огня (4620032913183) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Новая виниловая пластинка БГ - финальный в трилогии, начатой релизами Соль и Время N. В новом альбоме собраны 13 песен, по словам музыканта, все они - его реакция на то, что происходит, поэтому там нет ничего социального, все только личное. При этом работа над диском продолжалась семь лет, а часть песен - написаны совсем недавно, в 2019-2020 годах.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Знак Огня
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Альфа, Вон Вавилон, Баста Раста, Мое имя Пыль, Вечное возвращение Знак, Изумрудная песня, Масала доса, Хиханьки да хаханьки, Не судьба, Мой ясный свет, Поутру в поле, Ода
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Новая виниловая пластинка БГ - финальный в трилогии, начатой релизами Соль и Время N. В новом альбоме собраны 13 песен, по словам музыканта, все они - его реакция на то, что происходит, поэтому там нет ничего социального, все только личное. При этом работа над диском продолжалась семь лет, а часть песен - написаны совсем недавно, в 2019-2020 годах.


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


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