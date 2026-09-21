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Laszlo Ken - Greatest Hits & Remixes (0090204695164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Laszlo Ken - Greatest Hits & Remixes (0090204695164) виниловая пластинка

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Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 1
Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 2
Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 3
Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 4
Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 1
  • Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 2
  • Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 3
  • Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 4
  • Laszlo Ken - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695999
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Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laszlo Ken - Greatest Hits & Remixes (0090204695164) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Cry (Swedish Remix), Tonight (Vocal Version), Hey Hey Guy (US Remix), Everybody Is Dancing (12 Version), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Extended Vocal Remix) Red Man (12 Version), Madam (12 Version), Glasses Man (Vocal Version)

Отзывы о товаре Laszlo Ken - Greatest Hits & Remixes (0090204695164) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Cry (Swedish Remix), Tonight (Vocal Version), Hey Hey Guy (US Remix), Everybody Is Dancing (12 Version), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Extended Vocal Remix) Red Man (12 Version), Madam (12 Version), Glasses Man (Vocal Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laszlo Ken - Greatest Hits & Remixes (0090204695164) виниловая пластинка - по цене 2960 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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