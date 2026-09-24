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Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка

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Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка - фото 1
Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка - фото 2
Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Spirit of Ecstasy
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка - фото 1
  • Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка - фото 2
  • Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695937
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[196587013714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Spirit of Ecstasy
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Chump Change, Metrovertigo, Tower of Glory, City of Shame, Merkurius Gilded, Death On a Highway, In the Pleasure of Their Company, Bezumnaya, Maximalist Scream
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chump Change, Metrovertigo, Tower Of Glory, City Of Shame, Merkurius Gilded, Death On A Highway In The Pleasure Of Their Company, Bezumnaya, Maximalist Scream



Теги товара: Метал

Отзывы о товаре Imperial Triumphant - Spirit of Ecstasy (0196587013714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[196587013714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Spirit of Ecstasy
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Chump Change, Metrovertigo, Tower of Glory, City of Shame, Merkurius Gilded, Death On a Highway, In the Pleasure of Their Company, Bezumnaya, Maximalist Scream
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chump Change, Metrovertigo, Tower Of Glory, City Of Shame, Merkurius Gilded, Death On A Highway In The Pleasure Of Their Company, Bezumnaya, Maximalist Scream


Теги товара: Метал
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