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Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 7
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 8
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 9
Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tyr
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 9
  • Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695862
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Загружаем...
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Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tyr
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Anno Mundi, The Law Maker, Jerusalem, The Sabbath Stones, The Battle of Tyr Odins Court, Valhalla, Feels Good to Me, Heaven In Black
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание «Tyr» — пятнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 20 августа 1990 года. Альбом назван по имени бога воинской доблести Тюра из скандинавской мифологии. Инструментальная композиция «The Battle of Tyr» («Битва Тюра») и две песни на второй стороне альбома — «In Odin’s Court» («При дворе Одина») и «Valhalla» («Вальхалла») музыкально и тематически связаны друг с другом и посвящены скандинавской мифологии и викингам. В текстах песен «Anno Mundi» («Год мира») и «Jerusalem» («Иерусалим») средневековая тематика и атрибутика использовались для рассказа о социально-политических проблемах современности. В общей картине звучания значительна роль ударных Кози Пауэлла и клавишных Джеффа Николса.



Теги товара: Black Sabbath

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tyr
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Anno Mundi, The Law Maker, Jerusalem, The Sabbath Stones, The Battle of Tyr Odins Court, Valhalla, Feels Good to Me, Heaven In Black
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ремастированное переиздание «Tyr» — пятнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 20 августа 1990 года. Альбом назван по имени бога воинской доблести Тюра из скандинавской мифологии. Инструментальная композиция «The Battle of Tyr» («Битва Тюра») и две песни на второй стороне альбома — «In Odin’s Court» («При дворе Одина») и «Valhalla» («Вальхалла») музыкально и тематически связаны друг с другом и посвящены скандинавской мифологии и викингам. В текстах песен «Anno Mundi» («Год мира») и «Jerusalem» («Иерусалим») средневековая тематика и атрибутика использовались для рассказа о социально-политических проблемах современности. В общей картине звучания значительна роль ударных Кози Пауэлла и клавишных Джеффа Николса.


Теги товара: Black Sabbath
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Купить Black Sabbath - Tyr (Ultra Clear) (4099964117783) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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