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Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка

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Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка - фото 1
Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка - фото 1
  • Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695713
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964061017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Too Fast For Love, Shout At The Devil, Looks That Kill, Too Young To Fall In Love, Smokin' In The Boys Room, Home Sweet Home, Wild Side, Girls, Girls, Girls, Dr. Feelgood, Kickstart My Heart, Same Ol' Situation (S.O.S.), Don't Go Away Mad (Just Go Away), Without You, Primal Scream, Sick Love Song, Afraid, If I Die Tomorrow, Saints Of Los Angeles, The Animal In Me (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка

Лучшие хиты от M?tley Cr?e! Выпущенный первоначально в 1998 году, этот платиновый сборник включает в себя самые громкие хиты, любимые фанатами и раритеты, включая «Kickstart My Heart», «Home Sweet Home», «Dr. Feelgood», «Too Young to Fall in Love», «Don't Go Away Mad (Just Go Away)» и многое другое!

Отзывы о товаре Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964061017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Too Fast For Love, Shout At The Devil, Looks That Kill, Too Young To Fall In Love, Smokin' In The Boys Room, Home Sweet Home, Wild Side, Girls, Girls, Girls, Dr. Feelgood, Kickstart My Heart, Same Ol' Situation (S.O.S.), Don't Go Away Mad (Just Go Away), Without You, Primal Scream, Sick Love Song, Afraid, If I Die Tomorrow, Saints Of Los Angeles, The Animal In Me (Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лучшие хиты от M?tley Cr?e! Выпущенный первоначально в 1998 году, этот платиновый сборник включает в себя самые громкие хиты, любимые фанатами и раритеты, включая «Kickstart My Heart», «Home Sweet Home», «Dr. Feelgood», «Too Young to Fall in Love», «Don't Go Away Mad (Just Go Away)» и многое другое!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motley Crue - Greatest Hits (4099964061017) виниловая пластинка - по цене 5750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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