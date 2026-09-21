Adriano Celentano - Golden Hits (0090204704910) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Golden Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695159
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204704910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Golden Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Buonasera Signorina, Non Esiste L'amor, Blue Jeans Rock, Si E' Spento Il Sole, La Gatta Che Scotta, Teddy Girl, Piccola, Ventiquattromila Baci, La Mezza Luna, Personality, Cosi No, Impazzivo Per Te, Ciao Amore, Peppermint Twist, Ritorna Lo Shimmy, Serafino Campanaro, Pronto Pronto, Non Essere Timida (Little Lonely One), Preghero (Stand By Me), La Mezzaluna
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Adriano Celentano - Golden Hits (0090204704910) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Buonasera Signorina, Non Esiste L'amor, Blue Jeans Rock, Si E' Spento Il Sole, La Gatta Che Scotta, Teddy Girl, Piccola, Ventiquattromila Baci, La Mezza Luna, Personality, Cosi No, Impazzivo Per Te, Ciao Amore, Peppermint Twist, Ritorna Lo Shimmy, Serafino Campanaro, Pronto Pronto, Non Essere Timida (Little Lonely One), Preghero (Stand By Me), La Mezzaluna
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204704910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Golden Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Buonasera Signorina, Non Esiste L'amor, Blue Jeans Rock, Si E' Spento Il Sole, La Gatta Che Scotta, Teddy Girl, Piccola, Ventiquattromila Baci, La Mezza Luna, Personality, Cosi No, Impazzivo Per Te, Ciao Amore, Peppermint Twist, Ritorna Lo Shimmy, Serafino Campanaro, Pronto Pronto, Non Essere Timida (Little Lonely One), Preghero (Stand By Me), La Mezzaluna
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Buonasera Signorina, Non Esiste L'amor, Blue Jeans Rock, Si E' Spento Il Sole, La Gatta Che Scotta, Teddy Girl, Piccola, Ventiquattromila Baci, La Mezza Luna, Personality, Cosi No, Impazzivo Per Te, Ciao Amore, Peppermint Twist, Ritorna Lo Shimmy, Serafino Campanaro, Pronto Pronto, Non Essere Timida (Little Lonely One), Preghero (Stand By Me), La Mezzaluna
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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