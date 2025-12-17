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Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 7
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 8
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 9
Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Игра С Огнем
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 7
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 8
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 9
  • Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699141
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Игра С Огнем
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Что Вы Сделали С Вашей Мечтой?, Раскачаем Этот Мир, Раб Страха, Искушение, Игра С Огнем, Бой Продолжается, Дай Жару!
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка

Четвертый альбом «Арии» «Игра с огнем» (1989) оказался для группы в определенном смысле этапным — это была первая работа, записанная квинтетом вне союза с менеджером Виктором Векштейном. Тем не менее, альбом получился очень цельным и по-хорошему музыкально монолитным — возможно, причина в том, что весь песенный материал был написан совместно гитаристом Владимиром Холстининым и басистом Виталией Дубининым. Будучи изданным на виниле в первый раз год спустя после записи, «Игра с огнем» произвела широкий общественный резонанс, хотя весной-летом 1990-го соотечественникам было совсем не до хэви-метала. Важной вехой для группы оказалась титульная композиция альбома, ставшая, несомненно, прототипом для всех ее последующих эпических сочинений — по внутренней драматургии с этим девятиминутным номером сравнится немного номеров из наследия «Арии». Впрочем, песни «Раскачаем этот мир» и «Дай жару!» также пополнили золотой фонд группы. «Игра с огнем» не переиздавалась на виниле почти четверть века, но теперь музыкальный материал альбома представлен нашей фирмой в специальном ремастеринге для винила, произведенном в 2013 году под наблюдением музыкантов группы.



Теги товара: Ария, Русский рок

Отзывы о товаре Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка. Был приятно удивлен, качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приехала пластиночка в картонной коробке и пупырке. Качество полиграфии очень хорошее. Изображение контрастное, текст читается отлично. Имеется вкладыш с текстами. Винил тихий. Качество записи меня не восхитило - несколько глуховато на мой вкус. А так отличный альбом и пластинка. Доволен!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка и доставка на высшем уровне. Сама пластинка - оформление, звук - супер!!! Продавцу спасибочки!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Поползин Иван

Достоинства:


Комментарий:
Отличный силдовый LP. Упаковано просто великолепно, доехало без проблем и быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Винил ровный, на вид масса хорошая. Встречается лёгкий песочек в первой композиции. Вопрос к издателю, зачем нужно было задрать высокие и добавить баса, а середину завалить. (Возможно это просто моё личное восприятие, до этого альбом слушал только на СД) Порадовал внутренний конверт с антистатикой, жирный плюс . Винил записан тихо из-за этого, возможно и слышно иногда \"песочек \". К покупке рекомендую, а если есть в системе эквалайзер то можно добиться привычного звучания.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Игра С Огнем
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Что Вы Сделали С Вашей Мечтой?, Раскачаем Этот Мир, Раб Страха, Искушение, Игра С Огнем, Бой Продолжается, Дай Жару!
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Четвертый альбом «Арии» «Игра с огнем» (1989) оказался для группы в определенном смысле этапным — это была первая работа, записанная квинтетом вне союза с менеджером Виктором Векштейном. Тем не менее, альбом получился очень цельным и по-хорошему музыкально монолитным — возможно, причина в том, что весь песенный материал был написан совместно гитаристом Владимиром Холстининым и басистом Виталией Дубининым. Будучи изданным на виниле в первый раз год спустя после записи, «Игра с огнем» произвела широкий общественный резонанс, хотя весной-летом 1990-го соотечественникам было совсем не до хэви-метала. Важной вехой для группы оказалась титульная композиция альбома, ставшая, несомненно, прототипом для всех ее последующих эпических сочинений — по внутренней драматургии с этим девятиминутным номером сравнится немного номеров из наследия «Арии». Впрочем, песни «Раскачаем этот мир» и «Дай жару!» также пополнили золотой фонд группы. «Игра с огнем» не переиздавалась на виниле почти четверть века, но теперь музыкальный материал альбома представлен нашей фирмой в специальном ремастеринге для винила, произведенном в 2013 году под наблюдением музыкантов группы.


Теги товара: Ария, Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка. Был приятно удивлен, качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приехала пластиночка в картонной коробке и пупырке. Качество полиграфии очень хорошее. Изображение контрастное, текст читается отлично. Имеется вкладыш с текстами. Винил тихий. Качество записи меня не восхитило - несколько глуховато на мой вкус. А так отличный альбом и пластинка. Доволен!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка и доставка на высшем уровне. Сама пластинка - оформление, звук - супер!!! Продавцу спасибочки!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Поползин Иван

Достоинства:


Комментарий:
Отличный силдовый LP. Упаковано просто великолепно, доехало без проблем и быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Винил ровный, на вид масса хорошая. Встречается лёгкий песочек в первой композиции. Вопрос к издателю, зачем нужно было задрать высокие и добавить баса, а середину завалить. (Возможно это просто моё личное восприятие, до этого альбом слушал только на СД) Порадовал внутренний конверт с антистатикой, жирный плюс . Винил записан тихо из-за этого, возможно и слышно иногда \"песочек \". К покупке рекомендую, а если есть в системе эквалайзер то можно добиться привычного звучания.


Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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