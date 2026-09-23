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Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка

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Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка - фото 1
Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA
Альбом (сингл)
TERRA
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка - фото 1
  • Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398886213]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA
Альбом (сингл)
TERRA
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка

Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398886213]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA
Альбом (сингл)
TERRA
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Le Luci Della Centrale Elettrica - Terra (0194398886213) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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