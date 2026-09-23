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Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка

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Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка - фото 1
Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Vasco Brondi
Альбом (сингл)
Paesaggio Dopo La Battaglia
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка - фото 1
  • Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398818115]
Исполнитель
Vasco Brondi
Альбом (сингл)
Paesaggio Dopo La Battaglia
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка

Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398818115]
Исполнитель
Vasco Brondi
Альбом (сингл)
Paesaggio Dopo La Battaglia
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vasco Brondi - Paesaggio Dopo La Battaglia (0194398818115) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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