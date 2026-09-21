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Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин купить с доставкой в Москве
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Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин

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Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 1
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 2
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 3
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 4
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 5
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 6
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 7
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 8
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 9
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 10
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 11
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 12
Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Скорость вращения
2800 об/мин
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  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 2
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 3
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 4
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 5
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 6
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 7
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 8
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 9
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 10
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 11
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 12
  • Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695024
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
DJR186Z
Комплектация
сабельная пила, набор пилок, упаковка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
2800 об/мин
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х21х11
Вес, кг.
3.56

Описание товара Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин

Сабельная пила Makita LXT DJR186Z используется при выполнении столярных и строительных работ. Ее конструкция отлично подходит для решения задач в местах с ограниченным доступом. Для работы с учетом особенностей материала предусмотрена возможность регулировки числа ходов. Преимуществом инструмента является защита механизма от влаги и пыли по фирменной технологии ХРТ.



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Отзывы о товаре Сабельная пила Makita DJR186Z аккум. 2800ход/мин




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
DJR186Z
Комплектация
сабельная пила, набор пилок, упаковка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
2800 об/мин
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила Makita LXT DJR186Z используется при выполнении столярных и строительных работ. Ее конструкция отлично подходит для решения задач в местах с ограниченным доступом. Для работы с учетом особенностей материала предусмотрена возможность регулировки числа ходов. Преимуществом инструмента является защита механизма от влаги и пыли по фирменной технологии ХРТ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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