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Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный

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Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 1
Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 2
Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 3
Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 4
Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 5
Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 6
Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 7
Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 5
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 6
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 7
  • Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693043
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
27х21х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный

Чайник объемом 1.5 л от Leonord в компактном и элегантном дизайне. Быстро кипятит воду, удобен в использовании. Световой индикатор на кнопке включения/выключения показывает, когда вода закипает. Чайник стоит на подставке и может вращаться на 360° для удобства использования.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE- 1904 RETRO чёрный




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Чайник объемом 1.5 л от Leonord в компактном и элегантном дизайне. Быстро кипятит воду, удобен в использовании. Световой индикатор на кнопке включения/выключения показывает, когда вода закипает. Чайник стоит на подставке и может вращаться на 360° для удобства использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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