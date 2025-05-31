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Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold

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Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 1
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 2
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 3
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 4
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 5
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 6
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 7
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 8
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 9
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 10
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 11
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 12
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 13
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 14
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 15
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Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 17
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 18
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 19
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 20
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 21
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 22
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 23
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Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 31
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 32
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Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 34
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 35
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 36
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 37
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 38
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 39
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 40
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 41
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 42
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Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 49
Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C75
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2400x1080
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 1
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 2
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 3
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 4
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 5
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 6
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 7
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 8
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 9
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 10
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 11
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 12
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 13
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 14
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 15
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 16
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 17
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 18
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 19
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 20
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 21
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 22
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 23
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  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 26
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 27
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 28
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 29
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 30
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 31
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 32
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 33
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 34
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 35
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 36
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 37
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 38
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 39
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 40
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 41
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 42
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 43
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 44
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 45
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 46
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 47
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 48
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 49
  • Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
10 060 руб.  16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692924
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C75
Цвет
золотой
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
531

Описание товара Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold

Смартфон Realme C75 в стильном корпусе представляет собой мощное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Оснащенный 8 Гб оперативной памяти, он обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя без проблем справляться с многозадачностью и хранить большое количество данных. 6.72-дюймовый экран с разрешением 2400x1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц гарантирует яркое и четкое изображение с высокой детализацией, делая просмотр контента максимально комфортным. Основная камера на 50 Мп в сочетании с дополнительными датчиками для глубины и макросъемки позволяет делать качественные фотографии в любых условиях освещения, а фронтальная камера на 8 Мп отлично подходит для видеозвонков и селфи. Мощный процессор MediaTek G92 Max с восемью ядрами обеспечивает высокую производительность, а поддержка технологии Super VOOC для быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет быстро восстанавливать заряд батареи емкостью 6000 мАч. Это гарантирует длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Брал подруге, ей понравилось
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Яков И.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший телефон рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
доставка за 1 день, даже меньше) телефон работает, и стоит дешевле чем в мвидео днс эльдорадо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгения Е.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отработал почти месяц, нареканий нет, по своим характеристикам работает 100%
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо упакован, без сарапин, целый. Функции не проверили ещё.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон за свою цену, посмотрим со временем как себя проявит
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
То что надо спасибо большое за вашу работу
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший качественный телефон сразу понятно что функция NFC есть собственно из за неё только и брал
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим телефоном сутки, пока всё нормально.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Левин В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон за свои деньги. единственное,хотелось бы проц чуть мощнее
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ильмир Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон за адекватную цену.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ну Какие первые впечатления в телефоне загрузил все свои приложения в общем через почту довольно Всё просто мало того меня удивило то что этот телефон загрузил даже запрещённые программы такие как ВПН рацию зело И что самое интересное и этот телефон поддерживает функцию запись звонков что тоже запрещено в Российской Федерации по закону и большая редкость как функция в телефоне Так что ставлю этому телефону Пять звёзд без каких-либо сомнений ещё дополнительный отзыв напишу через месяц как он будет себя вести по навигации
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
классно выглядит. особо не тормозит. фотографирует нормально. купил детям. дети в восторге
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший.тем более за такую цену.успел купить со скидкой.из минусов..иногда подвисает.не реагирует на нажатие.приходится блокировать.и снова разблокировать.кнопка разблокировки по отпечатку тоже не с первого раза срабатывает.ну а в целом.нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон,все работает,в подарок сим карта.посмотрим как будет работать.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
ирина с.

Достоинства:


Комментарий:
понравился, все работает,посмотрим как будет работать дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок доволен. Все соответствует описанию, телефон не глючит.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление двоякое: когда только включил первое, что не понравилось к Wi-Fi подключился, а интернета не было... 5 перезагрузок мало чем помогли... кое-как интернет появился... во время настроек постоянно предлагает установить какие-то не нужные приложения. При длительном включении экрана греется сразу! Но учитывая цену, скажем так, на большее и не расчитывали... пусть ребенок поиграется через годик поменяем))
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл вовремя,работает, всё хорошо, цвет золотой,брали на подарок папе, ему очень понравился, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Раиса Ц.

Достоинства:


Комментарий:
все получила вовремя,с телефоном пока разбираюсь,ещё не всё поняла,работает нормально,но кое что не нравится,перезапустить или выключить совсем проблема,реагирует на нажатие кнопок с задержкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально,работает хорошо,не тормозит
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Лидия А.

Достоинства:


Комментарий:
приятно держать в руке. компактный. взяли сыну в подарок.включили всё работает. упаковка в целостности. всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Виктор Алексеевич А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, покупал для подарка. Нормально работает, а там посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Подарили маме, все понравилось. Большой плюс, что в комплекте идёт чехол. Большая ёмкость батареи в наше время тоже играет немаловажную роль. Много лет вся семья пользуется realme и все отлично)
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался ребёнку. Она очень довольна. Красивый золотой (желтый) цвет, яркий экран, долго держит аккумулятор. В коробке есть всё необходимое: зарядка на 45W, с завода наклеено защитное стекло (на всякий случай сразу взял пару запасных), чехол. Так же немаловажно что телефон имеет защиту от воды IP69. Пока к счастью не проверяли, но до этого уже были утопленники )



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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C75
Цвет
золотой
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme C75 в стильном корпусе представляет собой мощное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Оснащенный 8 Гб оперативной памяти, он обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя без проблем справляться с многозадачностью и хранить большое количество данных. 6.72-дюймовый экран с разрешением 2400x1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц гарантирует яркое и четкое изображение с высокой детализацией, делая просмотр контента максимально комфортным. Основная камера на 50 Мп в сочетании с дополнительными датчиками для глубины и макросъемки позволяет делать качественные фотографии в любых условиях освещения, а фронтальная камера на 8 Мп отлично подходит для видеозвонков и селфи. Мощный процессор MediaTek G92 Max с восемью ядрами обеспечивает высокую производительность, а поддержка технологии Super VOOC для быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет быстро восстанавливать заряд батареи емкостью 6000 мАч. Это гарантирует длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Брал подруге, ей понравилось
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Яков И.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший телефон рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
доставка за 1 день, даже меньше) телефон работает, и стоит дешевле чем в мвидео днс эльдорадо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгения Е.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отработал почти месяц, нареканий нет, по своим характеристикам работает 100%
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо упакован, без сарапин, целый. Функции не проверили ещё.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон за свою цену, посмотрим со временем как себя проявит
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
То что надо спасибо большое за вашу работу
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший качественный телефон сразу понятно что функция NFC есть собственно из за неё только и брал
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим телефоном сутки, пока всё нормально.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Левин В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон за свои деньги. единственное,хотелось бы проц чуть мощнее
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ильмир Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон за адекватную цену.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ну Какие первые впечатления в телефоне загрузил все свои приложения в общем через почту довольно Всё просто мало того меня удивило то что этот телефон загрузил даже запрещённые программы такие как ВПН рацию зело И что самое интересное и этот телефон поддерживает функцию запись звонков что тоже запрещено в Российской Федерации по закону и большая редкость как функция в телефоне Так что ставлю этому телефону Пять звёзд без каких-либо сомнений ещё дополнительный отзыв напишу через месяц как он будет себя вести по навигации
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
классно выглядит. особо не тормозит. фотографирует нормально. купил детям. дети в восторге
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший.тем более за такую цену.успел купить со скидкой.из минусов..иногда подвисает.не реагирует на нажатие.приходится блокировать.и снова разблокировать.кнопка разблокировки по отпечатку тоже не с первого раза срабатывает.ну а в целом.нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон,все работает,в подарок сим карта.посмотрим как будет работать.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
ирина с.

Достоинства:


Комментарий:
понравился, все работает,посмотрим как будет работать дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок доволен. Все соответствует описанию, телефон не глючит.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление двоякое: когда только включил первое, что не понравилось к Wi-Fi подключился, а интернета не было... 5 перезагрузок мало чем помогли... кое-как интернет появился... во время настроек постоянно предлагает установить какие-то не нужные приложения. При длительном включении экрана греется сразу! Но учитывая цену, скажем так, на большее и не расчитывали... пусть ребенок поиграется через годик поменяем))
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл вовремя,работает, всё хорошо, цвет золотой,брали на подарок папе, ему очень понравился, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Раиса Ц.

Достоинства:


Комментарий:
все получила вовремя,с телефоном пока разбираюсь,ещё не всё поняла,работает нормально,но кое что не нравится,перезапустить или выключить совсем проблема,реагирует на нажатие кнопок с задержкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально,работает хорошо,не тормозит
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Лидия А.

Достоинства:


Комментарий:
приятно держать в руке. компактный. взяли сыну в подарок.включили всё работает. упаковка в целостности. всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Виктор Алексеевич А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, покупал для подарка. Нормально работает, а там посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Подарили маме, все понравилось. Большой плюс, что в комплекте идёт чехол. Большая ёмкость батареи в наше время тоже играет немаловажную роль. Много лет вся семья пользуется realme и все отлично)
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался ребёнку. Она очень довольна. Красивый золотой (желтый) цвет, яркий экран, долго держит аккумулятор. В коробке есть всё необходимое: зарядка на 45W, с завода наклеено защитное стекло (на всякий случай сразу взял пару запасных), чехол. Так же немаловажно что телефон имеет защиту от воды IP69. Пока к счастью не проверяли, но до этого уже были утопленники )


Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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