Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold
Смартфон Realme C75 в стильном корпусе представляет собой мощное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Оснащенный 8 Гб оперативной памяти, он обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя без проблем справляться с многозадачностью и хранить большое количество данных. 6.72-дюймовый экран с разрешением 2400x1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц гарантирует яркое и четкое изображение с высокой детализацией, делая просмотр контента максимально комфортным. Основная камера на 50 Мп в сочетании с дополнительными датчиками для глубины и макросъемки позволяет делать качественные фотографии в любых условиях освещения, а фронтальная камера на 8 Мп отлично подходит для видеозвонков и селфи. Мощный процессор MediaTek G92 Max с восемью ядрами обеспечивает высокую производительность, а поддержка технологии Super VOOC для быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет быстро восстанавливать заряд батареи емкостью 6000 мАч. Это гарантирует длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Достоинства:
Комментарий:
Брал подруге, ей понравилось
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телефон рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
доставка за 1 день, даже меньше) телефон работает, и стоит дешевле чем в мвидео днс эльдорадо
Достоинства:
Комментарий:
телефон отработал почти месяц, нареканий нет, по своим характеристикам работает 100%
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл хорошо упакован, без сарапин, целый. Функции не проверили ещё.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон за свою цену, посмотрим со временем как себя проявит
Достоинства:
Комментарий:
То что надо спасибо большое за вашу работу
Достоинства:
Комментарий:
хороший качественный телефон сразу понятно что функция NFC есть собственно из за неё только и брал
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим телефоном сутки, пока всё нормально.
Достоинства:
Комментарий:
отличный смартфон за свои деньги. единственное,хотелось бы проц чуть мощнее
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон за адекватную цену.
Достоинства:
Комментарий:
Ну Какие первые впечатления в телефоне загрузил все свои приложения в общем через почту довольно Всё просто мало того меня удивило то что этот телефон загрузил даже запрещённые программы такие как ВПН рацию зело И что самое интересное и этот телефон поддерживает функцию запись звонков что тоже запрещено в Российской Федерации по закону и большая редкость как функция в телефоне Так что ставлю этому телефону Пять звёзд без каких-либо сомнений ещё дополнительный отзыв напишу через месяц как он будет себя вести по навигации
Достоинства:
Комментарий:
классно выглядит. особо не тормозит. фотографирует нормально. купил детям. дети в восторге
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший.тем более за такую цену.успел купить со скидкой.из минусов..иногда подвисает.не реагирует на нажатие.приходится блокировать.и снова разблокировать.кнопка разблокировки по отпечатку тоже не с первого раза срабатывает.ну а в целом.нормально
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон,все работает,в подарок сим карта.посмотрим как будет работать.
Достоинства:
Комментарий:
понравился, все работает,посмотрим как будет работать дальше
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок доволен. Все соответствует описанию, телефон не глючит.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление двоякое: когда только включил первое, что не понравилось к Wi-Fi подключился, а интернета не было... 5 перезагрузок мало чем помогли... кое-как интернет появился... во время настроек постоянно предлагает установить какие-то не нужные приложения. При длительном включении экрана греется сразу! Но учитывая цену, скажем так, на большее и не расчитывали... пусть ребенок поиграется через годик поменяем))
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл вовремя,работает, всё хорошо, цвет золотой,брали на подарок папе, ему очень понравился, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
все получила вовремя,с телефоном пока разбираюсь,ещё не всё поняла,работает нормально,но кое что не нравится,перезапустить или выключить совсем проблема,реагирует на нажатие кнопок с задержкой.
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально,работает хорошо,не тормозит
Достоинства:
Комментарий:
приятно держать в руке. компактный. взяли сыну в подарок.включили всё работает. упаковка в целостности. всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, покупал для подарка. Нормально работает, а там посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Подарили маме, все понравилось. Большой плюс, что в комплекте идёт чехол. Большая ёмкость батареи в наше время тоже играет немаловажную роль. Много лет вся семья пользуется realme и все отлично)
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался ребёнку. Она очень довольна. Красивый золотой (желтый) цвет, яркий экран, долго держит аккумулятор. В коробке есть всё необходимое: зарядка на 45W, с завода наклеено защитное стекло (на всякий случай сразу взял пару запасных), чехол. Так же немаловажно что телефон имеет защиту от воды IP69. Пока к счастью не проверяли, но до этого уже были утопленники )
Отзывы о товаре Смартфон Realme C75 8/128Gb Gold
Достоинства:
Комментарий:
Брал подруге, ей понравилось
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телефон рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
доставка за 1 день, даже меньше) телефон работает, и стоит дешевле чем в мвидео днс эльдорадо
Достоинства:
Комментарий:
телефон отработал почти месяц, нареканий нет, по своим характеристикам работает 100%
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл хорошо упакован, без сарапин, целый. Функции не проверили ещё.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон за свою цену, посмотрим со временем как себя проявит
Достоинства:
Комментарий:
То что надо спасибо большое за вашу работу
Достоинства:
Комментарий:
хороший качественный телефон сразу понятно что функция NFC есть собственно из за неё только и брал
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим телефоном сутки, пока всё нормально.
Достоинства:
Комментарий:
отличный смартфон за свои деньги. единственное,хотелось бы проц чуть мощнее
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон за адекватную цену.
Достоинства:
Комментарий:
Ну Какие первые впечатления в телефоне загрузил все свои приложения в общем через почту довольно Всё просто мало того меня удивило то что этот телефон загрузил даже запрещённые программы такие как ВПН рацию зело И что самое интересное и этот телефон поддерживает функцию запись звонков что тоже запрещено в Российской Федерации по закону и большая редкость как функция в телефоне Так что ставлю этому телефону Пять звёзд без каких-либо сомнений ещё дополнительный отзыв напишу через месяц как он будет себя вести по навигации
Достоинства:
Комментарий:
классно выглядит. особо не тормозит. фотографирует нормально. купил детям. дети в восторге
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший.тем более за такую цену.успел купить со скидкой.из минусов..иногда подвисает.не реагирует на нажатие.приходится блокировать.и снова разблокировать.кнопка разблокировки по отпечатку тоже не с первого раза срабатывает.ну а в целом.нормально
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон,все работает,в подарок сим карта.посмотрим как будет работать.
Достоинства:
Комментарий:
понравился, все работает,посмотрим как будет работать дальше
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок доволен. Все соответствует описанию, телефон не глючит.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление двоякое: когда только включил первое, что не понравилось к Wi-Fi подключился, а интернета не было... 5 перезагрузок мало чем помогли... кое-как интернет появился... во время настроек постоянно предлагает установить какие-то не нужные приложения. При длительном включении экрана греется сразу! Но учитывая цену, скажем так, на большее и не расчитывали... пусть ребенок поиграется через годик поменяем))
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл вовремя,работает, всё хорошо, цвет золотой,брали на подарок папе, ему очень понравился, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
все получила вовремя,с телефоном пока разбираюсь,ещё не всё поняла,работает нормально,но кое что не нравится,перезапустить или выключить совсем проблема,реагирует на нажатие кнопок с задержкой.
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально,работает хорошо,не тормозит
Достоинства:
Комментарий:
приятно держать в руке. компактный. взяли сыну в подарок.включили всё работает. упаковка в целостности. всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, покупал для подарка. Нормально работает, а там посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Подарили маме, все понравилось. Большой плюс, что в комплекте идёт чехол. Большая ёмкость батареи в наше время тоже играет немаловажную роль. Много лет вся семья пользуется realme и все отлично)
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался ребёнку. Она очень довольна. Красивый золотой (желтый) цвет, яркий экран, долго держит аккумулятор. В коробке есть всё необходимое: зарядка на 45W, с завода наклеено защитное стекло (на всякий случай сразу взял пару запасных), чехол. Так же немаловажно что телефон имеет защиту от воды IP69. Пока к счастью не проверяли, но до этого уже были утопленники )