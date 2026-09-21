Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple
Фиолетовая портативная колонка JBL GO 4 с усиленной влагозащитой подходит для прослушивания музыки дома и на улице. Шнурок защищает от падения при удержании в руке, позволяет закреплять устройство на руле велосипеда, настенном крючке и других креплениях. Панель управления удобно расположена сверху и сбоку. JBL GO 4 со связью по Bluetooth можно объединять с другой колонкой в стереопару для получения объемного звука. Беспроводной модуль позволяет транслировать любимую музыку и управлять настройками звука через мобильное приложение. Встроенный аккумулятор выдерживает до 7 часов работы. Благодаря напряжению питания 5 В вы можете заряжать колонку за 3 часа от прикуривателя авто или Power Bank.
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