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Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple

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Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 1
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 2
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 3
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 4
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 5
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 6
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 7
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 8
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 9
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 10
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 11
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 12
Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 1
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 2
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 3
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 4
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 5
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 6
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 7
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 8
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 9
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 10
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 11
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 12
  • Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692762
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
320

Описание товара Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple

Фиолетовая портативная колонка JBL GO 4 с усиленной влагозащитой подходит для прослушивания музыки дома и на улице. Шнурок защищает от падения при удержании в руке, позволяет закреплять устройство на руле велосипеда, настенном крючке и других креплениях. Панель управления удобно расположена сверху и сбоку. JBL GO 4 со связью по Bluetooth можно объединять с другой колонкой в стереопару для получения объемного звука. Беспроводной модуль позволяет транслировать любимую музыку и управлять настройками звука через мобильное приложение. Встроенный аккумулятор выдерживает до 7 часов работы. Благодаря напряжению питания 5 В вы можете заряжать колонку за 3 часа от прикуривателя авто или Power Bank.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 4 (JBLGO4PUR) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Описание
Фиолетовая портативная колонка JBL GO 4 с усиленной влагозащитой подходит для прослушивания музыки дома и на улице. Шнурок защищает от падения при удержании в руке, позволяет закреплять устройство на руле велосипеда, настенном крючке и других креплениях. Панель управления удобно расположена сверху и сбоку. JBL GO 4 со связью по Bluetooth можно объединять с другой колонкой в стереопару для получения объемного звука. Беспроводной модуль позволяет транслировать любимую музыку и управлять настройками звука через мобильное приложение. Встроенный аккумулятор выдерживает до 7 часов работы. Благодаря напряжению питания 5 В вы можете заряжать колонку за 3 часа от прикуривателя авто или Power Bank.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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