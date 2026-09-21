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The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка

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The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Something
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692529
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Характеристики

Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Apple Records
Barcode
[0602468019831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Something
Трек-лист
I’ll Cry Instead, Things We Said Today, All, When I Get Home, Slow Down, Matchbox, Tell Me Why, And I Love Her, I’m Happy Just To Dance With You, If I Fell, Komm gib mir deine Hand (I Want To Hold Your Hand…sung in German)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка

Something — пятый альбом The Beatles, выпущенный в 1964 году только для североамериканского рынка. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит восемь песен из оригинального британского релиза A Hard Days Night, а также треки Slow Down и Matchbox из мини-альбома Long Tall Sally и немецкоязычную версию I Want to Hold Your Hand. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Apple Records
Barcode
[0602468019831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Something
Трек-лист
I’ll Cry Instead, Things We Said Today, All, When I Get Home, Slow Down, Matchbox, Tell Me Why, And I Love Her, I’m Happy Just To Dance With You, If I Fell, Komm gib mir deine Hand (I Want To Hold Your Hand…sung in German)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Something — пятый альбом The Beatles, выпущенный в 1964 году только для североамериканского рынка. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит восемь песен из оригинального британского релиза A Hard Days Night, а также треки Slow Down и Matchbox из мини-альбома Long Tall Sally и немецкоязычную версию I Want to Hold Your Hand. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.


Теги товара: The Beatles
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