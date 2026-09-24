Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677633) виниловая пластинка
Human. :II: Nature. — девятый студийный финской симфоник-метал-группы Nightwish, первоначально выпущенный в 2020 году. Издание на "золотом" виниле с гравировкой на стороне D. "Human. II: Nature." (с англ.?—?«Человек. Природа») - название альбома Nightwish 2020 года говорит само за себя. Продолжение "Endless Forms Most Beautiful" 2015 года, который занял первое место в чартах Финляндии и второе место в Германии, является концептуальным альбомом. Nightwish записали "Human. iI: Nature." в период с августа по октябрь 2019 года в кемпинге R?sk?, Petrax Studios в Холлоле, Finnvox Studios в Хельсинки и Troykington Castle Studio. Продюсерами выступили Теро Киннунен, Микко Кармила и Трой Донокли. Результатом стали девять впечатляющих новых треков и монументальная новая песня "All The Works Of Nature Which Adorn The World", состоящая из восьми частей.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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