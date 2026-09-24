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Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка

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Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 1
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 2
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 3
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 4
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 5
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 6
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 7
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 8
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 9
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 10
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
STRAIGHT SHOOTER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 7
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 8
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 9
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 10
  • Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692272
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
STRAIGHT SHOOTER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Lovin' Gone Bad, Feel Like Makin' Love, Weep No More, Shooting Star, Deal With The Preacher, Wild Fire Women, Anna, Call On Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Bad Company / Straight Shooter (2LP) — это настоящий классика, которая перенесёт вас в золотую эпоху рок-музыки. Альбом наполнен мощными мелодиями и харизматичными вокалами, что делает его обязательным для всех поклонников жанра. Высококачественная запись в формате винила обеспечивает аутентичное звучание, которое уже стало символом вечной рок-культуры. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить эту жемчужину в свою коллекцию.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
STRAIGHT SHOOTER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Lovin' Gone Bad, Feel Like Makin' Love, Weep No More, Shooting Star, Deal With The Preacher, Wild Fire Women, Anna, Call On Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка Bad Company / Straight Shooter (2LP) — это настоящий классика, которая перенесёт вас в золотую эпоху рок-музыки. Альбом наполнен мощными мелодиями и харизматичными вокалами, что делает его обязательным для всех поклонников жанра. Высококачественная запись в формате винила обеспечивает аутентичное звучание, которое уже стало символом вечной рок-культуры. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить эту жемчужину в свою коллекцию.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company - Straight Shooter (Analogue) (0753088753770) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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