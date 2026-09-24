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Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка

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Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 1
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 2
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 3
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 4
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 5
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 6
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 7
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 8
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 9
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 10
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 11
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 12
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 13
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 14
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 15
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 16
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 17
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 18
Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 6
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 7
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 8
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 9
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 10
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 11
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 12
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 13
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 14
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 15
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 16
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 17
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 18
  • Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692271
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Загружаем...
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Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, The Clap, Starship Troopife Seeker/Disillusion/W?rm, Ive Seen All Good Peopour Move/All Good People, A Venture, Perpetual Change
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка

The Yes Album был выпущен в 1971 году, став первым по-настоящему коммерчески успешным альбомом Yes. Analogue Productions с гордостью представляет переиздание The Yes Album в виде роскошного двойного 180-граммового винила 45 об/мин.. С приходом Стива Хоу в качестве гитариста, с лучшим представлением о том, что можно сделать в студии с инженером и сопродюсером Эдди Оффордом, The Yes Album стал поворотным моментом в истории группы: он оставался в чартах 34 недели и был продан тиражом более миллиона копий. Сочетание мощных гитарных риффов, мощного баса от барабанов, почти оркестровой проекции и песен, напоминающих рок-оперу, было столь же цепляющим тогда, как и сегодня.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, The Clap, Starship Troopife Seeker/Disillusion/W?rm, Ive Seen All Good Peopour Move/All Good People, A Venture, Perpetual Change
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Yes Album был выпущен в 1971 году, став первым по-настоящему коммерчески успешным альбомом Yes. Analogue Productions с гордостью представляет переиздание The Yes Album в виде роскошного двойного 180-граммового винила 45 об/мин.. С приходом Стива Хоу в качестве гитариста, с лучшим представлением о том, что можно сделать в студии с инженером и сопродюсером Эдди Оффордом, The Yes Album стал поворотным моментом в истории группы: он оставался в чартах 34 недели и был продан тиражом более миллиона копий. Сочетание мощных гитарных риффов, мощного баса от барабанов, почти оркестровой проекции и песен, напоминающих рок-оперу, было столь же цепляющим тогда, как и сегодня.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Yes - The Yes Album (Analogue) (0753088756474) виниловая пластинка - купить по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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