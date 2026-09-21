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Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK)

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Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
256 Гб
  • Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692111
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
256 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK)

SSD диск для ноутбука и настольного компьютера отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Устройство имеет форм-фактор 1.8 и подключается к материнской плате, поддерживающей. Скорость устройства достигает 2000 Мб/с чтения и 1800 Мб/с записи. Это энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, отвечающее высшим современным стандартам качества и надежности, позволяющее значительно повысить продуктивность работы.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
256 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
SSD диск для ноутбука и настольного компьютера отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Устройство имеет форм-фактор 1.8 и подключается к материнской плате, поддерживающей. Скорость устройства достигает 2000 Мб/с чтения и 1800 Мб/с записи. Это энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, отвечающее высшим современным стандартам качества и надежности, позволяющее значительно повысить продуктивность работы.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac 256Gb ZX20L (NT01ZX20L-256G-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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