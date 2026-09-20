Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1)
Внешние жесткие диски Apacer представляют собой надежное решение для хранения данных, объединяя в себе производительность и компактность. С весом всего 0,269 кг, этот HDD-накопитель легко переносить и хранить, что делает его идеальным спутником для пользователей, которым необходимы мобильность и удобство использования. Сформирован в популярном форм-факторе 2.5 дюйма, данный внешний жесткий диск предлагает идеальное сочетание размера и вместительности, подходя как для индивидуального, так и для профессионального использования. Будучи продуктом известного бренда Apacer, он гарантирует высокое качество и долговечность. Этот внешний жесткий диск позволяет без труда расширить хранилище вашего компьютера или ноутбука, обеспечивая надежное хранение большого объема данных, будь то документы, мультимедийные файлы или резервные копии. Независимо от вашего рода деятельности, внешний жесткий диск Apacer станет вашим надежным партнером в управлении и защите данных.
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