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Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1)

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Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 1
Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 2
Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 3
Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 4
Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 1
  • Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 2
  • Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 3
  • Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 4
  • Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559881
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Комлектация
USB кабель
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х3
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1)

Внешние жесткие диски Apacer представляют собой надежное решение для хранения данных, объединяя в себе производительность и компактность. С весом всего 0,269 кг, этот HDD-накопитель легко переносить и хранить, что делает его идеальным спутником для пользователей, которым необходимы мобильность и удобство использования. Сформирован в популярном форм-факторе 2.5 дюйма, данный внешний жесткий диск предлагает идеальное сочетание размера и вместительности, подходя как для индивидуального, так и для профессионального использования. Будучи продуктом известного бренда Apacer, он гарантирует высокое качество и долговечность. Этот внешний жесткий диск позволяет без труда расширить хранилище вашего компьютера или ноутбука, обеспечивая надежное хранение большого объема данных, будь то документы, мультимедийные файлы или резервные копии. Независимо от вашего рода деятельности, внешний жесткий диск Apacer станет вашим надежным партнером в управлении и защите данных.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD накопитель Apacer AC633 2TB (AP2TBAC633U-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Комлектация
USB кабель
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски Apacer представляют собой надежное решение для хранения данных, объединяя в себе производительность и компактность. С весом всего 0,269 кг, этот HDD-накопитель легко переносить и хранить, что делает его идеальным спутником для пользователей, которым необходимы мобильность и удобство использования. Сформирован в популярном форм-факторе 2.5 дюйма, данный внешний жесткий диск предлагает идеальное сочетание размера и вместительности, подходя как для индивидуального, так и для профессионального использования. Будучи продуктом известного бренда Apacer, он гарантирует высокое качество и долговечность. Этот внешний жесткий диск позволяет без труда расширить хранилище вашего компьютера или ноутбука, обеспечивая надежное хранение большого объема данных, будь то документы, мультимедийные файлы или резервные копии. Независимо от вашего рода деятельности, внешний жесткий диск Apacer станет вашим надежным партнером в управлении и защите данных.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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