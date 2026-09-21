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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB

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Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 2
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 3
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 4
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 5
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 6
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 7
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 5
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 6
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 7
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691994
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Размеры в упаковке, см
67х46х43
Вес, кг.
15

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB

Это утонченные цвета, бронзовая или деревянная окантовка кухонной вытяжки, которые создают идеальное сочетание с натуральными материалами и фурнитурой кухонной мебели в классическом или ретро стиле. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка, выполненная из стекла это особенная деталь кухонного интерьера, которая не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но и привносит в дизайн помещения особую эстетику, проявляющуюся в оригинальной форме и исходном материале высокого качества. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Индикация загрязнения фильтров. Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Функция «Clean Air». Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию «Clean Air». Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Описание
Это утонченные цвета, бронзовая или деревянная окантовка кухонной вытяжки, которые создают идеальное сочетание с натуральными материалами и фурнитурой кухонной мебели в классическом или ретро стиле. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Фронтальная панель из стекла. Вытяжка, выполненная из стекла это особенная деталь кухонного интерьера, которая не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но и привносит в дизайн помещения особую эстетику, проявляющуюся в оригинальной форме и исходном материале высокого качества. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Индикация загрязнения фильтров. Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Функция «Clean Air». Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию «Clean Air». Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.
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Доставка
Отзывы


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