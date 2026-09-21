Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692012
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN
Korting представляет кухонную вытяжку с наклонной конструкцией, которая органично впишется в современный интерьер благодаря элегантному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 137 Вт и производительность 550 м? в час позволяют быстро и эффективно очищать воздух даже в просторных кухнях. Жировой фильтр гарантирует чистоту, а три скорости обеспечивают гибкий выбор в зависимости от ваших кулинарных экспериментов.
Работает вытяжка в двух режимах — отвод и циркуляция, так что её самостоятельно можно адаптировать под любую кухню. Механическое управление интуитивно понятно, а уровень шума в 54 дБ делает вытяжку тихим помощником на каждый день. Встроенное освещение добавляет комфорта работе у плиты. Подключение к воздуховоду возможно с диаметром 120 или 150 мм, что обеспечивает универсальность установки. Вытяжка весит 15,02 кг — это надежность и устойчивость на долгие годы.
Korting представляет кухонную вытяжку с наклонной конструкцией, которая органично впишется в современный интерьер благодаря элегантному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 137 Вт и производительность 550 м? в час позволяют быстро и эффективно очищать воздух даже в просторных кухнях. Жировой фильтр гарантирует чистоту, а три скорости обеспечивают гибкий выбор в зависимости от ваших кулинарных экспериментов.
Работает вытяжка в двух режимах — отвод и циркуляция, так что её самостоятельно можно адаптировать под любую кухню. Механическое управление интуитивно понятно, а уровень шума в 54 дБ делает вытяжку тихим помощником на каждый день. Встроенное освещение добавляет комфорта работе у плиты. Подключение к воздуховоду возможно с диаметром 120 или 150 мм, что обеспечивает универсальность установки. Вытяжка весит 15,02 кг — это надежность и устойчивость на долгие годы.
Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN