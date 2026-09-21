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Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN купить с доставкой в Москве
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Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN

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Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 1
Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 2
Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 3
Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 1
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 2
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 3
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692012
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х50х42
Вес, кг.
16.52

Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN

Korting представляет кухонную вытяжку с наклонной конструкцией, которая органично впишется в современный интерьер благодаря элегантному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 137 Вт и производительность 550 м? в час позволяют быстро и эффективно очищать воздух даже в просторных кухнях. Жировой фильтр гарантирует чистоту, а три скорости обеспечивают гибкий выбор в зависимости от ваших кулинарных экспериментов. Работает вытяжка в двух режимах — отвод и циркуляция, так что её самостоятельно можно адаптировать под любую кухню. Механическое управление интуитивно понятно, а уровень шума в 54 дБ делает вытяжку тихим помощником на каждый день. Встроенное освещение добавляет комфорта работе у плиты. Подключение к воздуховоду возможно с диаметром 120 или 150 мм, что обеспечивает универсальность установки. Вытяжка весит 15,02 кг — это надежность и устойчивость на долгие годы.

Отзывы о товаре Наклонная вытяжка Korting KHC 96373 BXGN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Korting представляет кухонную вытяжку с наклонной конструкцией, которая органично впишется в современный интерьер благодаря элегантному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 137 Вт и производительность 550 м? в час позволяют быстро и эффективно очищать воздух даже в просторных кухнях. Жировой фильтр гарантирует чистоту, а три скорости обеспечивают гибкий выбор в зависимости от ваших кулинарных экспериментов. Работает вытяжка в двух режимах — отвод и циркуляция, так что её самостоятельно можно адаптировать под любую кухню. Механическое управление интуитивно понятно, а уровень шума в 54 дБ делает вытяжку тихим помощником на каждый день. Встроенное освещение добавляет комфорта работе у плиты. Подключение к воздуховоду возможно с диаметром 120 или 150 мм, что обеспечивает универсальность установки. Вытяжка весит 15,02 кг — это надежность и устойчивость на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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