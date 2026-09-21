Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688950
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан, дисплей
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1600
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
светодиоды 2 Вт
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
105 см
Габаритные размеры
33.60х60х30 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х39х33
Вес, кг.
9.8
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg NANCY 60 Black - стильное и функциональное решение для вашей кухни.
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Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан, дисплей
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1600
Уровень шума
42
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
светодиоды 2 Вт
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
105 см
Габаритные размеры
33.60х60х30 см
Страна производитель
Китай
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg NANCY 60 Black - стильное и функциональное решение для вашей кухни.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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