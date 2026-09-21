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Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см купить с доставкой в Москве
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Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см

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Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см - фото 1
Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см - фото 1
  • Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692200
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
58-81х59.8х45.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х54х54
Вес, кг.
12.25

Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см

Элегантная пристенная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете украсит современную кухню и обеспечит свежесть воздуха даже при интенсивной готовке. Мощность в 800 м? позволяет эффективно справляться с запахами — идеально для просторных помещений и любителей готовить с размахом. Три скорости легко регулируются сенсорным управлением — одно касание, и атмосфера на кухне снова комфортная. Стеклянная панель придаёт вытяжке изысканный вид, а жировой фильтр надежно защищает мотор и стены от загрязнений. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает стабильную работу как в режиме отвода, так и циркуляции. Низкий уровень шума — всего 54 дБ — позволяет готовить с удовольствием, не отвлекаясь на лишние звуки. Вытяжка весит 7,8 кг, сочетая устойчивость и лёгкий монтаж. Освещение делает процесс готовки ещё удобнее — всё под контролем до мелочей.

Отзывы о товаре Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
58-81х59.8х45.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантная пристенная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете украсит современную кухню и обеспечит свежесть воздуха даже при интенсивной готовке. Мощность в 800 м? позволяет эффективно справляться с запахами — идеально для просторных помещений и любителей готовить с размахом. Три скорости легко регулируются сенсорным управлением — одно касание, и атмосфера на кухне снова комфортная. Стеклянная панель придаёт вытяжке изысканный вид, а жировой фильтр надежно защищает мотор и стены от загрязнений. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает стабильную работу как в режиме отвода, так и циркуляции. Низкий уровень шума — всего 54 дБ — позволяет готовить с удовольствием, не отвлекаясь на лишние звуки. Вытяжка весит 7,8 кг, сочетая устойчивость и лёгкий монтаж. Освещение делает процесс готовки ещё удобнее — всё под контролем до мелочей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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