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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW
Пристенная кухонная вытяжка Korting создана для современных кухонь: белоснежный цвет и стильный металлический корпус задают чистоту и свежесть интерьеру. Вытяжка способна работать как в режиме отвода, так и циркуляции, легко справляясь с любыми кухонными испытаниями. Она оборудована жировым фильтром — надёжный щит от загрязнений и лишних запахов. Три скорости позволяют гибко выбирать интенсивность работы, а мощность 230 Вт гарантирует эффективное удаление дыма и пара. Сенсорное управление делает использование особенно удобным. Яркое освещение обеспечит комфортную готовку в любое время суток. Уровень шума — всего 56 дБ, для такой мощности это вполне комфортно. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают гибкость в установке. Вытяжка весит 10,5 кг — крепкая и устойчивая, при этом не отягощает пространство.
Пристенная кухонная вытяжка Korting создана для современных кухонь: белоснежный цвет и стильный металлический корпус задают чистоту и свежесть интерьеру. Вытяжка способна работать как в режиме отвода, так и циркуляции, легко справляясь с любыми кухонными испытаниями. Она оборудована жировым фильтром — надёжный щит от загрязнений и лишних запахов. Три скорости позволяют гибко выбирать интенсивность работы, а мощность 230 Вт гарантирует эффективное удаление дыма и пара. Сенсорное управление делает использование особенно удобным. Яркое освещение обеспечит комфортную готовку в любое время суток. Уровень шума — всего 56 дБ, для такой мощности это вполне комфортно. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают гибкость в установке. Вытяжка весит 10,5 кг — крепкая и устойчивая, при этом не отягощает пространство.
Встраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW - стоимость товара 25100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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