Вытяжка кухонная GARLYN CH-110

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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707421
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Купольная кухонная вытяжка Garlyn станет стильным и практичным помощником для поддержания чистоты воздуха. Благодаря производительности 950 м? в час и трём скоростям она быстро справится с любыми запахами и дымом даже при интенсивном приготовлении. Жировой фильтр задерживает частички жира, защищая кухню от налёта. При этом уровень шума всего 53 дБ — вытяжка работает тихо и не мешает общению. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный отвод, а возможность выбора между режимами отвода и циркуляции делает модель универсальной для любой кухни. Компактная и прочная металлическая конструкция весом 9,5 кг подходит для частой эксплуатации. Белый цвет добавит свежести интерьеру, а встроенное освещение обеспечит отличный обзор рабочей зоны. Простое механическое управление — никакой сложности в повседневном использовании.
Купольная кухонная вытяжка Garlyn станет стильным и практичным помощником для поддержания чистоты воздуха. Благодаря производительности 950 м? в час и трём скоростям она быстро справится с любыми запахами и дымом даже при интенсивном приготовлении. Жировой фильтр задерживает частички жира, защищая кухню от налёта. При этом уровень шума всего 53 дБ — вытяжка работает тихо и не мешает общению. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный отвод, а возможность выбора между режимами отвода и циркуляции делает модель универсальной для любой кухни. Компактная и прочная металлическая конструкция весом 9,5 кг подходит для частой эксплуатации. Белый цвет добавит свежести интерьеру, а встроенное освещение обеспечит отличный обзор рабочей зоны. Простое механическое управление — никакой сложности в повседневном использовании.
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