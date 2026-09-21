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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
130
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688987
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg FRANCESCA 60
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg станет незаменимым помощником на вашей кухне благодаря высокой производительности 850 м?. Металлический корпус в стильном белом цвете подойдёт к любому интерьеру и прослужит долго. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим, а сенсорное управление делает использование максимально удобным. Работает в режимах отвода и циркуляции воздуха, эффективно удаляя запахи и очищая воздух с помощью жирового фильтра. Несмотря на мощную работу, уровень шума составляет всего 62 дБ — ничто не помешает вашему комфортному общению. Вытяжка оснащена подсветкой, чтобы готовить было приятно в любое время дня. Компактная конструкция и универсальные диаметры воздуховода (120 и 150 мм) позволяют легко вписать её в любой проект кухни.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg станет незаменимым помощником на вашей кухне благодаря высокой производительности 850 м?. Металлический корпус в стильном белом цвете подойдёт к любому интерьеру и прослужит долго. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим, а сенсорное управление делает использование максимально удобным. Работает в режимах отвода и циркуляции воздуха, эффективно удаляя запахи и очищая воздух с помощью жирового фильтра. Несмотря на мощную работу, уровень шума составляет всего 62 дБ — ничто не помешает вашему комфортному общению. Вытяжка оснащена подсветкой, чтобы готовить было приятно в любое время дня. Компактная конструкция и универсальные диаметры воздуховода (120 и 150 мм) позволяют легко вписать её в любой проект кухни.
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