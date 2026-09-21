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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688945
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется в интерьер современной кухни благодаря своему элегантному серебристому цвету и сочетанию металла и стекла. Компактная, но весьма производительная – устройство способно очистить до 1500 м? воздуха в час, что подойдёт даже для просторных помещений и интенсивной готовки. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любой ситуации. Благодаря уровню шума всего 43 дБ вытяжка работает практически незаметно — можно наслаждаться тишиной во время приготовления блюд.
Сенсорное управление делает использование вытяжки удобным и интуитивно понятным. Простая смена режимов — от отвода до циркуляции воздуха — позволит эффективно бороться с запахами в любых условиях, а жировой фильтр защищает внутренности вытяжки от загрязнений, облегчая уход. Освещение обеспечивает комфорт даже во время вечерней готовки. Диаметры воздуховодов 120 и 150 мм дают гибкость при монтаже. Это решение для тех, кто ценит высокую мощность, стиль и современный функционал.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется в интерьер современной кухни благодаря своему элегантному серебристому цвету и сочетанию металла и стекла. Компактная, но весьма производительная – устройство способно очистить до 1500 м? воздуха в час, что подойдёт даже для просторных помещений и интенсивной готовки. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любой ситуации. Благодаря уровню шума всего 43 дБ вытяжка работает практически незаметно — можно наслаждаться тишиной во время приготовления блюд.
Сенсорное управление делает использование вытяжки удобным и интуитивно понятным. Простая смена режимов — от отвода до циркуляции воздуха — позволит эффективно бороться с запахами в любых условиях, а жировой фильтр защищает внутренности вытяжки от загрязнений, облегчая уход. Освещение обеспечивает комфорт даже во время вечерней готовки. Диаметры воздуховодов 120 и 150 мм дают гибкость при монтаже. Это решение для тех, кто ценит высокую мощность, стиль и современный функционал.
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