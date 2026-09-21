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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB купить с доставкой в Москве
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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB

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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
0
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691832
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
0
Уровень шума
0
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х50х30
Вес, кг.
6.65

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит лаконичность и стиль. Утонченное сочетание бежевого цвета, металла и стекла гармонично впишется в любой современный интерьер. Компактный диаметр воздуховодов 120 и 150 мм позволяет гибко подобрать схему монтажа. Три скорости работы легко переключаются благодаря простому механическому управлению — вы всегда контролируете уровень мощности без лишних сложностей. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, избавляя кухню от запахов вне зависимости от особенностей помещения. Надежный жировой фильтр бережёт чистоту, не требуя частого обслуживания. Мощность 190 Вт обеспечивает эффективную работу, а встроенное освещение делает рабочую зону комфортной даже вечером. Вес 9,4 кг говорит о крепкой и долговечной конструкции. Korting — когда практичность встречает элегантность.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
0
Уровень шума
0
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит лаконичность и стиль. Утонченное сочетание бежевого цвета, металла и стекла гармонично впишется в любой современный интерьер. Компактный диаметр воздуховодов 120 и 150 мм позволяет гибко подобрать схему монтажа. Три скорости работы легко переключаются благодаря простому механическому управлению — вы всегда контролируете уровень мощности без лишних сложностей. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, избавляя кухню от запахов вне зависимости от особенностей помещения. Надежный жировой фильтр бережёт чистоту, не требуя частого обслуживания. Мощность 190 Вт обеспечивает эффективную работу, а встроенное освещение делает рабочую зону комфортной даже вечером. Вес 9,4 кг говорит о крепкой и долговечной конструкции. Korting — когда практичность встречает элегантность.
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Доставка
Отзывы


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