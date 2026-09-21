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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 4
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 5
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 5
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688946
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Габаритные размеры
25.8х54х24.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
59х35х34
Вес, кг.
9.2

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE

Кухонная вытяжка снежно-белого цвета. модели INTRO 60 WHITE отличается оригинальным дизайном и подчеркивает утонченность форм ее корпуса. Источник подсветки встроен в плоскость рабочей поверхности, причем он выполнены также в белом цвете. Благодаря этому, панель вытяжки отлично подойдет для установки на кухне, интерьер которой выдержан в светлых тонах.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 WHITE




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Габаритные размеры
25.8х54х24.5 см
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Страна производитель
Турция
Описание
Кухонная вытяжка снежно-белого цвета. модели INTRO 60 WHITE отличается оригинальным дизайном и подчеркивает утонченность форм ее корпуса. Источник подсветки встроен в плоскость рабочей поверхности, причем он выполнены также в белом цвете. Благодаря этому, панель вытяжки отлично подойдет для установки на кухне, интерьер которой выдержан в светлых тонах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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