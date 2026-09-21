Газовая варочная панель Korting HG 6302 CTW
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 6302 CTW
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Новая зона WOK имеет три контура нагрева, которые помогают распределять тепло по всему дну посуды, обеспечивая более равномерный прогрев всего дна. Новая конструкция позволяет снизить потребление газа без изменения эффективности. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд.
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