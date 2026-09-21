Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101
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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х7
Вес, г.
300
Описание товара Электробритва Xiaomi Electric Shaver S101
Электробритва Xiaomi Mi Electric Shaver S101 с 3 независимыми плавающими головками точно адаптируется к контурам лица и сбривает щетину. Система из 18 лезвий на каждой головке обеспечивает чистое бритье и бережное воздействие на кожу. Сеточные зубья на внутренней и внешней направляющих захватывают волоски разной толщины. Постоянная скорость предотвращает защемление.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
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Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Электробритва Xiaomi Mi Electric Shaver S101 с 3 независимыми плавающими головками точно адаптируется к контурам лица и сбривает щетину. Система из 18 лезвий на каждой головке обеспечивает чистое бритье и бережное воздействие на кожу. Сеточные зубья на внутренней и внешней направляющих захватывают волоски разной толщины. Постоянная скорость предотвращает защемление.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
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