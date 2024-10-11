Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 990 руб. 3 150 руб.
В наличии
Код товара: 687482
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Загружаем...
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Загружаем...
1 990 руб. -37%
3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель питания, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х7
Вес, г.
430
Описание товара Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL
Черная электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 имеет отсек для сбора волосков. Бритвенный блок располагает регулируемым механизмом. Он свидетельствует о возможности выбрать степень подвижности, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Плавающие головки повторяют изгибы лица и удаляют волоски небольшом длины, расположенные в труднодоступных местах. Индикаторы сочетаются с функциональным дисплеем, информирующим о выбранных параметрах. Очистка под струей воды облегчает регулярный уход за Xiaomi Electric Shaver S301. Время автономной работы от одного заряда достигает 450 ч. В комплект поставки включена защитная крышка для бережного хранения и транспортировки.
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Теги товара: роторные
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Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель питания, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
нет
Страна производитель
Китай
Черная электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 имеет отсек для сбора волосков. Бритвенный блок располагает регулируемым механизмом. Он свидетельствует о возможности выбрать степень подвижности, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Плавающие головки повторяют изгибы лица и удаляют волоски небольшом длины, расположенные в труднодоступных местах. Индикаторы сочетаются с функциональным дисплеем, информирующим о выбранных параметрах. Очистка под струей воды облегчает регулярный уход за Xiaomi Electric Shaver S301. Время автономной работы от одного заряда достигает 450 ч. В комплект поставки включена защитная крышка для бережного хранения и транспортировки.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Достоинства:
Комментарий:
Пришел не оригинал Работает нормально
Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электробритва Xiaomi Electric Shaver S301 BHR7461GL
Достоинства:
Комментарий:
Пришел не оригинал Работает нормально